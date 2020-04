Fallzahlen in Bielefeld

Erstmals mehr Corona-Genesene als Infizierte

14.04.2020, 19:49 Uhr | t-online.de

"Wir bleiben zu Hause" steht mit Kreide vor einem Haus in Bielefeld: In der Stadt sind die Corona-Fälle weniger stark gestiegen, als zuvor. (Quelle: fishman/imago images)

In Bielefeld sind erstmals mehr Menschen von einer Erkrankung nach einer Coronavirus-Infektion genesen, als aktuell infiziert. Auch immer mehr Menschen können die Quarantäne verlassen.



294 Menschen haben sich seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Bielefeld mit dem Virus infiziert. Davon gelten inzwischen 170 als genesen. Damit gibt es erstmals weniger Infizierte bzw. an Covid-19 Erkrankte, als wieder Genesene.

Auch sind im Vergleich zum Vortrag mit 294 Fällen keine neuen Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den Infizierten befinden sich 18 in einem Krankenhaus, zehn werden intensivmedizinisch betreut.

421 Bielefelder befinden sich aktuell noch in Quarantäne. 64 Menschen konnten die Isolation am Dienstag also verlassen. Damit hält der Trend in Bielefeld bisher an, dass nur wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzukommen. In den Tagen über Ostern waren es nur noch 14 neue Fälle.