Polizeibekannter Täter

Einbrecher flieht in Bielefeld mit Taxi vor der Polizei

16.07.2020, 10:54 Uhr | dpa

Nahaufnahme eines Taxis (Symbolbild): Ein solches Gefährt hat ein Einbrecher bei seiner Flucht vor der Polizei in Bielefeld genutzt. (Quelle: U.J. Alexander)

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Einbrecher in Bielefeld in ein Taxi gesprungen. Weit kam er dabei aber nicht.

Dieser Fluchtversuch ist für einen mutmaßlichen Einbrecher in Bielefeld mit einem Haftbefehl geendet. Wie die Polizei mitteilte, hatten Streifenpolizisten einen Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 3.35 Uhr beobachtet, wie er die Tür eines Optikers aufbrechen wollte.



Als er die Beamten bemerkte, floh der Mann. Die Polizisten riefen Verstärkung und starteten die Fahndung – wobei der Einbrecher im Taxi Polizisten auffiel.

Als sie den Wagen stoppten, sprang der 34-Jährige raus – und rannte in ein Feld. Die Beamten entdeckten den Verdächtigen schließlich in der Nähe in einem Garten und nahmen ihn fest. Später erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 34-jährigen Berliner, der schon polizeibekannt war.