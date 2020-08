In Bielefelder Supermarkt

Mann will 15 Flaschen Wodka klauen – Fotofahndung

31.08.2020, 12:31 Uhr | t-online.de

Wofkaflaschen in einem Regal (Symbolbild): In Bielefeld wollte ein Mann Alkohol im Wert von über 600 Euro stehlen. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

In einem Supermarkt in Bielefeld hat ein junger Mann versucht, zahlreiche Flaschen Wodka zu klauen. Die Ware hatte einen Wert von Hunderten Euro. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann.

Mit mehreren Fotos aus der Überwachungskamera eines Supermarkts in Bielefeld sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Wodka-Dieb. Wie die Behörde in ihrem Fahndungsaufruf von Montag berichtet, soll der auf den Fotos jung aussehende Mann bereits am 12. April versucht haben, zahlreiche Wodkaflaschen zu stehlen. Hier finden Sie das Bild.

Demnach soll der bisher Unbekannte 15 Flaschen Wodka in dem Geschäft in der Schweriner Straße in eine Tasche gesteckt haben. Mit der Ware, die einen Wert von 610 Euro gehabt haben soll, versuchte der Mann wohl, das Geschäft zu verlassen.

Eine Kassiererin wurde jedoch auf den Mann aufmerksam, woraufhin der Unbekannte die Beute zurückließ und flüchtete. Die Zeugin beschrieb den Dieb laut Bericht als 20 bis 25 Jahre alt und mit dunkelblonden Haaren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 entgegen.