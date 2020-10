Zur Kontaktnachverfolgung

Bielefeld sucht wegen Corona-Pandemie Dutzende neue Mitarbeiter

13.10.2020, 10:53 Uhr | t-online

Eingang zum Neuen Rathaus in Bielefeld (Archivbild): Die Stadt sucht zur Bewältigung der Corona-Pandemie mindestens 80 neue Mitarbeiter. (Quelle: fishman/imago images)

Weil das Personal im Gesundheitsamt nicht ausreicht, will die Stadt Bielefeld in den kommenden beiden Jahren mindestens 80 neue Mitarbeiter einstellen.

Die Infektionzahlen mit dem Coronavirus steigen in Bielefeld momentan zwar weniger stark als in manch anderen Teilen der Bundesrepublik. Dennoch reichen die aktuellen Kapazitäten im Gesundheitsamt offenbar nicht aus, um Corona-Kontrollen und Kontaktnachverfolungen durchzuführen. Deswegen sucht die Stadt Bielefeld in den kommenden zwei Jahren mindestens 80 neue Mitarbeiter. Das berichtet "Radio Bielefeld".

40 Mitarbeiter würden demnach für die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt und weitere 40 für die Corona-Kontrollen im Außendienst des Ordnungsamts benötigt, heißt es. Ein entsprechender Dringlichkeitsbeschluss sei am Montag von Oberbürgermeister Pit Clausen und dem SPD-Fraktionschef unterschrieben worden.

Seit Beginn der Pandemie in Bielefeld haben sich 1.062 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand Montagmorgen). Wegen eines Softwareproblems konnte die Stadt allerdings keine Zahlen zu den aktuell infektiösen Personen nennen.