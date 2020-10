Warnstufe erreicht

Bielefeld bietet kostenlose Corona-Tests für Urlauber an

17.10.2020, 15:44 Uhr | t-online

Ein Schild weist den Weg zur Corona-Teststation (Symbolbild): In Bielefeld gibt es für Urlauber kostenlose Corona-Tests. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

Bielefeld gilt wegen steigender Corona-Neuinfektionen als Risikogebiet. Um Urlaubern trotz Beherberbungsverbots eine Reise zu ermöglichen, bietet die Stadt für sie nun kostenlose Corona-Tests an.

In Bielefeld ist die als kritisch geltende Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag überschritten worden. Auch am Samstag lag der Wert laut RKI bei 50,0 und somit gerade auf der Grenze.

Damit gilt für Einwohner von Bielefeld in manchen Bundesländern ein Beherbergungsverbot. Reisende aus der Stadt müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, um im Urlaubsort übernachten zu dürfen. Die Stadt bietet seinen Bürgern die Möglichkeit, kostenlos einen Corona-Test zu machen, um gebuchte Reisen doch noch zu ermöglichen.

Buchungsbestätigung notwendig

Bis zum 25. Oktober werden auf dem ehemaligen Kahmann und Ellerbrock Gelände von 10 bis 12 Uhr kostenlose Corona-Tests angeboten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Bielefelder einen gültigen Personalausweis und eine Buchungsbestätigung vorlegen können. Auch eine Krankenkassenkarte wird benötigt.

Die kostenlosen Tests sollen laut Mitteilung angeboten werden, wenn Bielefeld die Inzidenzzahl von 50 erreicht oder überschreitet.