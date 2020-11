Gruppe Krimineller auf der Flucht

Verfolgungsjagd – Polizei findet Tatverdächtigen im Kofferraum

12.11.2020, 12:16 Uhr | t-online

Vier junge Männer sind mit dem Auto durch Bielefeld vor der Polizei geflüchtet. Einer von ihnen hatte sich ein besonders schlaues Versteck einfallen lassen.

Nach einer Verfolgungsjagd in Bielefeld konnte die Polizei insgesamt vier junge Männer wegen diverser Delikte festnehmen – einen fanden sie im Kofferraum. Dort hielt er sich während der gesamten Flucht auf.

Kriminalbeamte fuhren am Dienstagmorgen gegen 1.40 Uhr auf den Parkplatz eines Discountermarktes an der Windelsbleicher Straße. Dort trafen sie auf junge Männer, die unvermittelt zu ihrem roten VW Polo mit Kennzeichen aus Lippe rannten. Unter dem Auto war eine Stelle mit Flüssigkeit erkennbar.

Der Fahrer des Polo fuhr sofort los und missachtete die Signale der Polizei. Bei der Fahrt unter anderem über die Straßen "Am Waldbad" und "Am Pferdebrink" überquerte er mehrere Randsteine, zwei rote Absperrbänder und bog schließlich auf einen gesperrten Waldweg ab, der an dem Flugplatz Bielefeld endet.

30 Minuten im Kofferraum



Die Insassen aus dem Auto flüchteten zu Fuß in das angrenzende Wäldchen. Am PKW stellten die Beamten eine EC-Karte, zwei Messer, ein Tütchen mit Amphetaminen, einen Benzinkanister und einen Schlauch sicher. Doch die große Überraschung erwartete sie im Kofferraum: Dort fanden sie einen 18-jährigen Bielefelder.

Er gab an, die letzten 30 Minuten der Fahrt im Kofferraum verbracht zu haben. Von seinen drei Freunden fehlte jede Spur. Wenig später konnte die Polizei mit Hilfe eines Diensthundes drei weitere Mitfahrer aus dem Polo finden. Sowohl der 18-jährige Mann aus dem Kofferraum, als auch zwei 16-Jährige und ein 19-Jähriger, vermutlich der Fahrer, wurden vorläufig festgenommen.

Der 19-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Außerdem gehörten die Kennzeichen nicht zu dem VW Polo – sie waren im Kreis Lippe gestohlen worden. Darüber hinaus musste er sich einem Drogentest unterziehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe vorher Benzin von einem abgestellten PKW geklaut hatte. Es könnte aber auch zu weiteren solcher Taten in und um Windelsbleiche gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.