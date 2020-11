Polizei sucht Zeugen

Zwei Verletzte nach Vollbremsung mit Straßenbahn

17.11.2020, 10:57 Uhr | t-online

Eine Straßenbahn fährt auf der Detmolder Straße in Bielefeld (Symbolbild): Wegen einer unachtsamen Radfahrerin wurden zwei Fahrgäste bei einer Vollbremsung verletzt. (Quelle: ecomedia/robert fishman/imago images)

Weil eine Radfahrerin plötzlich vor einer Straßenbahn die Straße querte, musste diese stark abbremsen. Zwei Fahrgäste wurden dabei verletzt. Die Fahrradfahrerin fuhr jedoch einfach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In Bielefeld sucht die Polizei nach einer Radfahrerin, die am Montagnachmittag eine Gefahrenbremsung einer Straßenbahn verursacht haben soll. Zwei Fahrgäste waren bei dem Vorfall zu Fall gekommen und mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Demnach befand sich die Stadtbahn der Linie 1 gegen 17.45 Uhr aus Senne kommend kurz vor der Station Landgericht. Eine Radfahrerin wartete zu diesem Zeitpunkt darauf, die Straße überqueren zu können. Völlig unerwartet sei sie plötzlich vor der Straßenbahn über das Gleisbett in Richtung Landgericht gelaufen. Nur durch eine Vollbremsung habe der Straßenbahnfahrer eine Kollision mit der Frau verhindern können, hieß es.

Ohne den Vorfall zu beachten, setzte die Radfahrerin schließlich ihre Fahrt fort. Sie wurde von Zeugen auf ein Alter von etwa 50 Jahren geschätzt. Sie hatte blonde Haare und trug eine weinrote Jacke sowie eine dunkle Hose. Auch ihr Fahrrad sei weinrot gewesen. Die Polizei bittet Zeugen nun um Hinweise.