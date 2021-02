Lebensgefährlich verletzt

Mann stürzt nach Streit aus viertem Stock

28.02.2021, 12:15 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Minden lebensgefährlich verletzt worden. Er ist aus dem vierten Stockwerk eines Hauses gestürzt, zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Die Mordkommission Bielefeld ermittelt.

Nach einem Streit unter Mitbewohnern ist ein 34 Jahre alter Mann im Stahnsdorfer Weg in Minden aus dem vierten Stockwerk eines Mehrparteienhauses auf die Straße gestürzt. Er erlitt am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr laut einem Polizeisprecher lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Vier Männer aus der insgesamt sechsköpfigen Wohngemeinschaft seien vorläufig festgenommen worden. Sie sollten am Sonntag vernommen werden.

Unklar sei, ob der Mann unglücklich gefallen oder unter Fremdeinwirkung in die Tiefe gestürzt sei, sagte der Sprecher. Die Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren seien stark betrunken gewesen und hätten sich aggressiv gezeigt. Die Polizei habe den Schwerverletzten auf dem Boden vor dem Haus entdeckt. Eine Mordkommission ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Sonntag mitteilen.