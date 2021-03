Niedrige Inzidenz

Bielefeld hält an Öffnungen im Handel fest

17.03.2021, 12:34 Uhr | t-online

Im gesamten Land Nordrhein-Westfalen steigt die Corona-Inzidenz. In Bielefeld hingegen ist sie weiterhin niedrig. Daher möchte OB Pit Clausen an den Öffnungen festhalten.

Das "Shopping ohne Termin" ist weiterhin in Bielefeld möglich. Die NRW-Coronaschutzverordnung und eine niedrige Inzidenz hatten das in der vergangenen Woche möglich gemacht. Die Stadt hat nun ein erstes kleines Fazit gezogen.

"Viele Menschen haben besonders den Samstag genutzt, um in der Innenstadt ohne Termin einkaufen zu können. Nicht überall wurden Regeln eingehalten", so der Oberbürgermeister Pit Clausen. In der Bahnhofstraße musste das Ordnungsamt demnach einige Masken- und Abstandsverstöße ahnden. In der Altstadt sei es entspannter gewesen, heißt es. Er appelliert an die Bürger, sich an die Regeln zu halten. "Nur wenn alle Verantwortung übernehmen, müssen wiedergewonnene Freiheiten nicht wieder zurückgenommen werden".

Öffnungen sollen bestehen bleiben

Das Prinzip der Öffnungen des Handels ohne Termin solle daher nach Absprache mit dem Land unter verschärfter Beobachtung fortgeführt werden. Auch die Entwicklung der Inzidenz habe die Stand im Blick. "Die aktuellen Inzidenzwerte in Bielefeld rechtfertigen es, auch Schulen und Kitas weiter zu öffnen", so Clausen. Andere NRW-Städte hatten sich für eine Schließung der Schulen ausgesprochen – auch wenn der Inzidenzwert dort höher liegt.

Der Corona-Inzidenzwert liegt in Bielefeld am Mittwoch bei 39,5 und ist damit einer der niedrigsten im gesamten Land. Im Durchschnitt liegt der Wert bei 82,9. Insgesamt liegen aktuell 14 Kreis und kreisfreie Städte über der Schwelle von 100. Ab diesem Wert müssen Regionen laut dem Land eine Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen prüfen.