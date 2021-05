Rechtsradikale Parolen

Randalierer ziehen grölend durch die Innenstadt

27.05.2021, 10:08 Uhr | t-online

Einsatz für die Polizei in der Bielefelder Innenstadt: Mehrere Männer liefen durch die Straßen und randalierten. Außerdem äußerten sie lautstark rechtsradikales Gedankengut.

In der Nacht auf Dienstag sind in der Bielefelder Innenstadt mehrere Personen durch die Stadt gezogen und haben randaliert. Gegen 0.30 Uhr meldeten Anwohner, dass die Randalierer Blumenkübel, Stühle und Baustellentoiletten umstießen. Insbesondere "Am Alten Markt" und in den Straßen "Gehrenberg" und "Höhe Welle" randalierten sie.

Die herbeigerufene Polizei fand die Gruppe in der Oldentruper Straße an. Die Männer flüchteten auf Fahrrädern. Zwei Polizeibekannte im Alter von 21 und 27 Jahren konnten festgehalten und kontrolliert werden. Beide waren alkoholisiert. Weil sie auch rechtsradikale Parolen grölten, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.