Bielefeld

Vorwurf Vergewaltigung im Krankenhaus: Arzt vor Aussage?

21.06.2021, 01:17 Uhr | dpa

Der Prozess um den Vorwurf von Vergewaltigungen in einem Krankenhaus in Gütersloh wird heute fortgesetzt. Das Landgericht Bielefeld hatte den angeklagten Arzt aus Oelde am ersten Prozesstag vor knapp drei Wochen aufgefordert, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Seine Verteidiger hatten offengelassen, ob der 43-Jährige dem nachkommt. Wegen eines krank gewordenen Schöffen muss die Anklage am Montag nochmals verlesen werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner den sexuellen Missbrauch und die Vergewaltigung von drei Patientinnen vor. Dabei soll er den Frauen nicht indizierte Medikamente verabreicht oder ausgenutzt haben, dass die Frauen von einer OP-Narkose noch benommen waren.

Vorgeworfen wird dem Mann auch der Besitz von kinder- und jugendpornografischen Fotos und Filmen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler außerdem eine Drogenplantage. Deshalb sitzt die 43 Jahre alte Lebensgefährtin des Arztes mit auf der Anklagebank. Bis September sind 17 weitere Termine angesetzt.