Im Schneckentempo

Mann fährt mit E-Scooter über die Autobahn

10.08.2021, 10:35 Uhr | t-online

Die Telefone der Polizei in Bielefeld standen nicht still: Zahlreiche Autofahrer meldeten einen E-Scooter-Fahrer auf der Autobahn 2. Der Mann hatte eine Erklärung für seinen Ausflug.

Mit einem Tempo von 20 km/h ist ein Mann mit einem E-Scooter über die A2 bei Bielefeld gefahren. Am Sonntag gegen 11 Uhr hatten Autofahrer die Polizei über den Mann zwischen den Anschlussstellen Bielefeld- Süd und Bielefeld- Ost informiert.

Nachdem er die Autobahn nach der Anschlussstelle Bielefeld-Ost wieder verlassen hatte, konnte er an der Lageschen Strasse von Beamten gestoppt werden. Bei der Kontrolle gab der 24-Jährige an, den Roller am Vortag gekauft zu haben. Nun habe er die Reichweite des Akkus testen wollen.

Er habe auch nicht gewusst, dass er mit seinem Gefährt nicht auf die Autobahn darf. Er sei extra weit rechts gefahren, zitiert ihn die Polizei.



Weil er keine Haftpflichtversicherung für den Roller hatte, musste der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.