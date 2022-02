Bielefeld

Brand in Klinik: Drei Menschen kommen ins Krankenhaus

25.02.2022, 09:15 Uhr | dpa

In einer Klinik in Bielefeld ist am frühen Freitagmorgen ein Brand in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Drei Menschen - zwei Pfleger und die Patientin des Zimmers - kamen anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte an der Klinik eintrafen, sei das Zimmer bereits leer gewesen. Der Brand selbst sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.