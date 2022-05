Mann stirbt nach Messerangriff in Bielefeld

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Bielefeld ist ein Mann durch Messerstiche get├Âtet worden. Ein weiterer Mann sei am Freitagabend schwer verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Ein Tatverd├Ąchtiger habe sich noch am Abend auf einer Polizeiwache gestellt.