Reizgasalarm an Gesamtschule: 52 leicht verletzte Schüler

Reizgasalarm an Gesamtschule: 52 leicht verletzte Sch├╝ler

Ein Jugendlicher soll in einer Bielefelder Gesamtschule Pfefferspray verspr├╝ht und damit 52 Sch├╝ler leicht verletzt haben. Diese h├Ątten ├╝ber Beschwerden geklagt und seien vor Ort untersucht worden, teilten die Beh├Ârden am Mittwoch mit. Vier von ihnen seien vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden. Vom Verd├Ąchtigen gebe es eine Beschreibung, er sei aber noch nicht identifiziert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an. 116 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, hie├č es vonseiten der Feuerwehr.