Bochum

VfL Bochum geht selbstbewusst im Derby gegen Dortmund

09.12.2021, 15:15 Uhr | dpa

Der formstarke Aufsteiger VfL Bochum sieht sich auch im Ruhr-Derby gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) nicht chancenlos. "Natürlich ist der BVB der Favorit, aber wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren. Wir müssen uns nicht klein machen, manchmal gewinnt auch der David gegen den Goliath", sagte VfL-Trainer Thomas Reis am Donnerstag.

In der Fußball-Bundesliga holte Bochum in den zurückliegenden vier Spielen drei Siege und sammelte dabei viel Selbstvertrauen. "Die Jungs wissen, was sie erwartet. Es ist ein Derby, auf das nicht nur die VfL-Fans heiß sind. Da ist keine Extramotivation notwendig", meinte Reis.

Bochum plant gegen Dortmund wieder mit Keeper Manuel Riemann, der zuletzt mit Oberschenkelbeschwerden pausieren musste. "Er hat das Mannschaftstraining komplett absolviert und steht zur Verfügung", erklärte Reis. Verzichten muss der VfL auf Danny Blum. Der Angreifer kann wegen muskulärer Probleme nicht trainieren.