Bochum

Frau bei Unfall getötet: Autofahrer verschwindet

01.05.2022, 13:56 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in Bochum eine Frau überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Die Frau starb wenig später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Die 58 Jahre alte Bochumerin überquerte am späten Freitagabend eine Einmündung, als sie von dem abbiegenden Auto erfasst und auf die Straße geschleudert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer sei Zeugenaussagen zufolge noch kurz ausgestiegen, dann aber davongerast. Es soll sich um einen Mann im Alter von etwa 45 Jahren mit dunken Haaren handeln. Er fuhr einen hellen oder silbergrauen Kombi. Die Fahnder suchen weitere Zeugen.