Reis über Dietmar Hopp: Hat viel für den Sport getan

Der Trainer vom Traditionsverein VfL Bochum, Thomas Reis, hat grunds├Ątzlich keine Probleme mit Investoren oder M├Ązenen im Fu├čball. "Das wird h├Ąufig negativ gesehen. Wenn man zum Beispiel auf Dietmar Hopp in Hoffenheim schaut: Ich finde, dieser Mann hat viel f├╝r den Sport in Deutschland getan - auch, was Arbeitspl├Ątze angeht", sagte Reis der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn ein Mensch so etwas aufbaut, finde ich das gut. Es gab schon immer Vereine, die von Konzernen unterst├╝tzt werden wie von VW in Wolfsburg oder von Bayer in Leverkusen. Damit muss du halt klarkommen."