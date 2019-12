Abenteuershow "Survivor"

Bonner Musicaldarstellerin räumt bei Vox-Show ab

10.12.2019, 11:23 Uhr | t-online.de

Nach über einem Jahrzehnt wurde die Inselshow "Survivor" wieder nach Deutschland geholt. Und so schnell wie es losging, ist die Abenteuershow auch schon wieder vorbei. Richtig abgesahnt hat dabei im Finale eine Musicaldarstellerin aus Bonn.

Seit dem 16. September hat Vox die erste deutsche Staffel von "Survivor" immer montags um 23.10 Uhr im TV übertragen. Die Kandidaten wurden auf einer unbewohnten Insel ausgesetzt und mussten von Anfang an ums Überleben kämpfen – und das 39 Tage lang. Schlussendlich konnte sich jedoch nur eine Kandidatin durchsetzen.

"Durchhalten, überlisten, besiegen!", lautete das Motto der Inselshow. Eine Kandidaten war darin unschlagbar: Lara Grünfeld aus Bonn gewann am Montagabend die Show und sahnte eine halbe Million Euro ab.

Lara Grünfeld hat gewonnen: Die überraschte Musicaldarstellerin kann ihr Glück kaum fassen. (Quelle: "Survivor"/Vox)



Die 35-jährige "Survivorin" ist Schauspielerin, wohnt in Köln und arbeitet in Bonn als Musicaldarstellerin. Sie stand beispielsweise für das Musical "99 Luftballons, der 80er Spaß" auf der Bühne an der Godesberger Allee. Dort spielt sie die Rolle "Rosie". Doch nun heißt es erstmal, wieder in den Alltag zurückzufinden.







"Das ist schon ein ganz anderes Leben. Aber ich habe auf der Bühne genau so viel Spaß, wie auf der Insel – dort ist es natürlich nur ein bisschen härter. Ich hatte bei beidem viel Spaß, auf der Bühne ist es eben ein anderer Spaß."