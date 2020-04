Zuvor auf Autos abgesehen

Männer brechen in Südstadt gewaltsam in Wohnung ein

15.04.2020, 10:01 Uhr | t-online.de

Einsatzwagen der Polizei (Symbolbild): In der Bonner Südstadt hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In der Bonner Südstadt haben zwei Männer versucht, mehrere geparkte Autos zu knacken. Danach brachen sie gewaltsam in ein Wohnhaus ein.

Nach einem erfolglosen Versuch zweier Männer in Bonn, geparkte Autos zu öffnen, haben sich diese an einem Wohnhaus zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, sollen die 24 und 31 Jahre alten Männer am Dienstag gegen 19 Uhr aus Richtung der Fritz-Tillmannstraße kommend die Riesstraße entlang gegangen sein. Dort hätten sie mehrere Pkw öffnen wollen. Ein Zeuge sprach die Zwei an, woraufhin sie in Richtung Nassestraße flüchteten. Die Polizei wurde informiert.

Noch während der Fahndungsmaßnahmen wurde ein zweiter Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Vorfall gemeldet: ein Einbruchdiebstahl in der Lennestraße. Der 24- und 31-Jährige haben dort die Tür eines Reihenhauses eingetreten und sind eingedrungen. Das Haus wurde schließlich von Einsatzkräften umstellt und die Einbrecher kamen heraus. Sie wurden vorläufig festgenommen, die Ermittlungen laufen noch.