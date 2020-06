Nächtliches Feuer

Brand an Tennishalle in Bonn-Tannenbusch

11.06.2020, 11:56 Uhr | t-online.de

In Bonn hat es einen nächtlichen Brand gegeben. Ein Mofa fing Feuer und die Flammen schlugen auf eine angrenzende Tennishalle über. Mehrere Trupps mussten zur Brandbekämpfung gerufen werden.

In der Nacht zu Donnerstag hat es in Bonn-Tannenbusch gebrannt. Offenbar fing ein Mofa an einer Tennishalle in der Hohe Straße Feuer.

Die Einsatzkräfte trafen gegen 3.04 Uhr ein. Die Flammen griffen da schon auf die Außenfassade sowie die tragenden Holzelemente über. Mehrere Trupps waren im Einsatz. "Bei den ersten Versuchen die weitläufige und stark verrauchte Halle zu entrauchen, stießen die normalen Hochleistungslüfter schnell an ihre Grenzen", teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Lösch- und Belüftungsmaßnahmen dauerten bis in die Morgenstunden.

Außenansicht der Brandstelle: Die Fassade der Tennishalle ist zum Teil zerstört worden. (Quelle: Feuerwehr Bonn)



Ein Feuerwehrmann ist bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Insgesamt waren 38 Kräfte mit elf Fahrzeugen vor Ort.