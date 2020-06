Mehrfamilienhaus in Medinghoven

Aufmerksame Bewohner verhindern Wohnungsbrand

26.06.2020, 10:50 Uhr | t-online.de

Mehrere Feuerwehrwagen im Einsatz: In einem Bonner Wohnhaus hat es gebrannt. (Quelle: Symbolbild Feuerwehr Bonn)

In Bonn hat es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Aufmerksame Anwohner reagierten schnell – und verhinderten Schlimmeres.

In einem Mehrfamilienhaus im Bonner Siedlungsgebiet Medinghoven ist es der Nacht zu Freitag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Feuerwehr Bonn mitteilte, war Unrat im Treppenhaus des siebstöckigen Gebäudes in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwohner das Feuer bereits mit Wasser gelöscht. Nur durch ihr beherztes Eingreifen sei eine Ausbreitung des Brandes verhindert worden, erklärte die Feuerwehr in einer Mitteilung. Die insgesamt 42 Einsatzkräfte kontrollierten anschließend die angrenzenden Wohnungen und lüfteten das Treppenhaus. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher unklar.