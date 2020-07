Bonn

Dritter Verdächtiger nach Schüssen auf Autofahrer gefasst

09.07.2020, 09:21 Uhr | dpa

Mehrere Wochen nach Schüssen auf einen Autofahrer in Bonn hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen gefasst. Nach dem 29-Jährigen war mit Haftbefehl gesucht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erkannten zwei Beamte am Mittwochabend in ihrer Freizeit den Mann in Erftstadt und nahmen ihn auf einem Parkplatz fest. Der 29-Jährige sollte in eine Justizvollzugsanstalt kommen.

Zuvor waren bereits zwei Männer im Alter von 25 und 32 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Das Trio soll am 22. Mai auf einen parkenden Wagen geschossen haben, in dem ein 24-Jähriger saß. Er blieb unverletzt. Die Hintergründe sind unklar, möglicherweise handele es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu.