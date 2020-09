Akten angezündet

Putzmann gesteht Brandstiftung im Bonner Stadthaus

04.09.2020, 20:30 Uhr | dpa

Etwa ein Jahr nach einem Großalarm im Bonner Stadthaus hat ein angeklagter Putzmann gestanden, Feuer gelegt zu haben. Damals war ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Am Freitag hat vor dem Bonner Landgericht der Prozess wegen versuchter Brandstiftung im Bonner Stadthaus begonnen. Der Angeklagte, ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma, gestand die Tat schon am ersten Prozesstag.



Der 26-Jährige soll im vergangenen Oktober in einem Archivraum des Stadthauses, zu dem er als Reinigungskraft einen Schlüssel hatte, Akten angezündet zu haben. Da die Brandmelder sofort angingen, war die Feuerwehr schnell da und konnte das Feuer löschen. Wegen der Rauchentwicklung musste das gesamte Stadthaus mit mehr als 1.500 Mitarbeitern evakuiert werden. Die Schadenssumme wird von der Stadt Bonn mit "fünfstellig" angegeben.

In seinem Geständnis gab der Angeklagte an, er habe am Tattag Stress mit einer Mitarbeiterin der Putzkolonne gehabt. Daraufhin habe er – um den Druck abzubauen – den Archivraum aufgeschlossen, einen Aktenordner aus dem Regal genommen und ihn mit einem Feuerzeug angezündet. Anschließend habe er den Raum verlassen und die Tür verschlossen.

Ihm sei bewusst gewesen, dass er sonst Menschenleben gefährden würde. Das habe er nie beabsichtigt, sagte der einschlägig vorbestrafte Angeklagte.