Proteste für Klimaschutz

Wieder Demos mit "Fridays for Future" in Bonn

25.09.2020, 11:26 Uhr | dpa

"Fridays for Future" gehen wieder auf die Straße: Nach coronabedingter Demo-Pause haben die Klima-Aktivisten wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Was planen sie in Bonn?

Nach längerer Demonstrationspause wegen der Corona-Pandemie ruft die Bewegung "Fridays for Future" heute wieder in ganz Nordrhein-Westfalen zu Klima-Demonstrationen auf.



Geplant sind in NRW an die 100 Veranstaltungen mit Schwerpunkten in Bonn, Köln und Düsseldorf, wie die Organisatoren mitteilten. In Bonn sollen die Proteste ab 10 Uhr am Hofgarten beginnen. Alle Auflagen der Corona-Schutzverordnung würden dabei eingehalten, versicherte die Aktivistin Carla Reemtsma.

Morgen noch nix vor? Jetzt schon! Globaler Klimastreik in Bonn um 10 Uhr am Hofgarten oder in deiner Stadt (Streik findest du hier: https://t.co/NUmCA7EZMr) #KeinGradWeiter #FridaysForFuture — Fridays For Future Bonn (@BonnFuture) September 24, 2020

Streik trotz Corona

Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, mitten in der Pandemie zum Klimastreik aufzurufen, sagten Reemtsma und der Aktivist Nick Heubeck der "Rheinischen Post". "Verantwortung zu übernehmen bedeutet für uns aber auch, dass wir nicht bis zum Ende der einen Krise warten können, um die andere anzugehen."

Parallel ist im Rheinischen Braunkohlerevier von Freitag bis Sonntag mit Protesten gegen den Tagebau mit mehreren Tausend Teilnehmern zu rechnen. Die Initiative "Ende Gelände" hat ein "Wochenende des zivilen Ungehorsams" angekündigt und plant nach eigenen Angaben, Kohlebagger und Gas-Infrastruktur zu blockieren.