Streit eskaliert

Mann soll Ehefrau in Bonn geschlagen haben – Wohnungsverweis

20.10.2020, 09:17 Uhr | t-online

Polizeiwagen (Symbolbild): In Bonn musste die Polizei einen Wohnungsverweis wegen häuslicher Gewalt aussprechen. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

Eine Auseinandersetzung zwischen Eheleuten hat in Bonn zu einem Polizeieinsatz geführt. Der Ehemann musste die Wohnung verlassen und darf vorerst nicht zurückkehren.

Am Montagabend ist in Bonn ein Streit eines Ehepaares eskaliert. Der 50-jährige Mann soll seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung im Bad Godesberger Ortsteil Lannesdorf geschlagen haben.

Die Polizei wurde gegen 20.20 Uhr über den Vorfall alarmiert. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Außerdem sprachen die Beamten ein zehntägiges Betretungsverbot der Wohnung gegen ihn aus.

"Das zehntägige Rückkehrverbot bei einer polizeilichen Wohnungsverweisung soll den Opfern Zeit geben, sich Beratung und Unterstützung zu holen oder eine Hilfseinrichtung aufzusuchen", erläutert die Polizei. Die 42-jährige Ehefrau wurde über entsprechende Hilfsangebote und ihre Rechte aufgeklärt, heißt es.