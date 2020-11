Nach Zeugenhinweisen

Mutmaßlicher Täter nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen

17.11.2020, 15:45 Uhr | t-online

Polizeiauto mit Blaulicht (Symbolbild): In Bonn haben Beamte einen mutmaßlichen Täter nach Autoeinbrüchen festgenommen. (Quelle: Einsatz-Report24/imago images)

Zeugen haben beobachtet, wie sich eine zunächst unbekannte Person an zwei parkenden Autos zu schaffen gemacht hat. Der Täter flüchtete, wenig später hatte die Polizei allerdings Erfolg bei der Fahndung.

In Bad Godesberg bei Bonn hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen. In der Nacht zu Dienstag hatten Anwohner gegen 1 Uhr bemerkt, dass sich eine fremde Person an einem Auto auf der Truchseßstraße zu schaffen machte. Bei einem weiteren Auto schlug sie eine Scheibe ein. Die Anwohner alarmierten die Polizei. Als sich ein Pkw auf der Straße näherte, flüchtete die Person. Trotzdem konnten die Einsatzkräfte kurze Zeit später eine verdächtige Person festnehmen.



Bei einer Kontrolle auf der Weißenburgstraße stießen sie auf einen 31-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Zudem führte der tatverdächtige Mann einen großen Schraubenschlüssel mit sich und sei der Polizei im Bereich der Eigentumsdelikte bereits bekannt, wie es heißt.

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen hat das Kriminalkomissariat 35 die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.