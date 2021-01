Workshops für Kinder

Stadt veröffentlicht Programm für "Kulturrucksack 2021"

13.01.2021, 12:23 Uhr | t-online

Für Kinder und Jugendliche in Bonn gibt es in diesem Jahr ein großes Angebot an Workshops, in denen sie sich künstlerisch betätigen und exprimentieren können. Der Bonner "Kulturrucksack" ist mit zahlreichen Angeboten bepackt.

Das Kulturamt der Stadt Bonn hat zusammen mit Kultur- und Jugendeinrichtungen ein buntes Angebot mit kreativen Angeboten für Kinder zusammengestellt – den "Kulturrucksack 2021". Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren können 24 verschiedene Workshops in unterschiedlichen Kultursparten besuchen. Darunter gibt es Angebote wie Kunst, Tanz, Theater, Musik, Film und Technik.

Die meisten Workshops sind kostenlos. Die Teilnehmer können beispielsweise eigene Instrumente bauen, an Theaterstücken mitwirken oder die Stadt gemeinsam erkunden. Angeleitet werden sie bei von Experten und Expertinnen aus dem Bereich der kulturellen Bildung. Zum Abschluss des kreativen Programmes ist ein Fest geplant. Am 13. November sollen alle Gruppen ihre Projekte und Ergebnisse vorstellen können. Das große Kulturrucksack-Fest soll in den Räumen von "The 9th" in der Sandkaule 9-11 stattfinden.

Das Angebot können Interessierte im Internet auf der Seite der Stadt nachlesen. Ob die einzelnen Projekte stattfinden können, hängt von den jeweils gültigen Regeln im Umgang mit dem Coronavirus zusammen.