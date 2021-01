Ehemaliger Oberbürgermeister

Ashok Sridharan hat einen neuen Job

14.01.2021, 12:00 Uhr | t-online

Ashok Sridharan spricht in ein Mikro (Archivbild): Der ehemalige OB von Bonn ist nun als Rechtsanwalt tätig. (Quelle: Horst Galuschka/imago images)

Vor wenigen Monaten hat sich Katja Dörner bei den Wahlen zum OB gegen Ashok Sridharan in Bonn durchgesetzt. Jetzt hat der ehemalige Amtsinhaber eine neue Stelle angenommen.

Der ehemalige Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan ist seit Januar 2021 als Rechtsanwalt in der Kanzlei Busse & Miessen tätig. Das teilte die Kanzlei auf ihrer Webseite mit. Auch nach seiner Arbeit als Oberbürgermeister hat er die Arbeit für Kommunen und die Entwicklung dergleichen nicht abgelegt. Als Berater hat er seinen Fokus besonders auf Nachhaltigkeitsprojekte gelegt. Er will Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen bei der Umsetzung ihrer Ideen in allen Bereichen des öffentlichen Rechts unterstützen.

Auch vor seinem Amt als Oberbürgermeister in Bonn hat Sridharan verschiedene Führungspositionen besetzt, wie die Kanzlei schreibt. So habe er beispielsweise als Erster Beigeordneter und Kämmerer für die Stadt Bonn Verantwortung getragen. Auch als Geschäftsführer und Hilfe im Verwaltungsaufbau in Kambodscha war der 55-Jährige unter anderem tätig.

Der ehemalige Bonner Oberbürgermeister hatte bei der Stichwahl im September 2020 nur 47,73 Prozent der Stimmen geholt. Seine Herausforderin, die Grünen-Politikerin Katja Dörner, holte 56,27 Prozent. Die Amtszeit des CDU-Politikers endete am 31. Oktober 2020.