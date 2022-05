Polizei sucht nach Besitzerin oder Besitzer von Plüsch-Tiger

Das Streifen-Tierchen vom Fahrstreifen: Die Bonner Polizei ist auf der Suche nach der Besitzerin oder dem Besitzer eines kleinen Stoff-Tigers. Der Pl├╝sch-Geselle sei am Sonntagmorgen auf der Bundesstra├če 9 in H├Âhe einer Haltestelle auf der Fahrbahn "angetroffen" worden, schrieben die Beamten in einem Facebook-Post am Montag. "Unter Aufbietung aller Dompteurf├Ąhigkeiten" habe das Tier "eingefangen und zur Wache Bad Godesberg verbracht werden" k├Ânnen. Wer einen Tipp habe, wem der kleine Ausrei├čer geh├Âre, sei hochwillkommen. Zuvor hatte der "General-Anzeiger" berichtet.