Bayerns Basketballer gewinnen erstes Playoff-Halbfinale

Der FC Bayern M├╝nchen hat das erste Playoff-Halbfinale bei den Telekom Baskets Bonn gewonnen. Der Titelanw├Ąrter siegte am Samstagabend beim Hauptrunden-Zweiten nach einer starken zweiten H├Ąlfte mit 80:68 (33:35) und geht in der Best-of-five-Serie in F├╝hrung. Das zweite von f├╝nf m├Âglichen Spielen findet am Montag (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) erneut in Bonn statt.