München

Flick wünscht sich Leihspieler wie Coutinho für CL

19.06.2020, 15:36 Uhr | dpa

Trainer Hansi Flick hofft, dass beim Turnier zur Ermittlung des Champions-League-Siegers im August in Lissabon auch noch Leihspieler wie Philippe Coutinho für den FC Bayern auflaufen. "Es ist mein Wunsch, dass wir die Champions League so spielen, wie wir die Saison begonnen haben", sagte Flick am Freitag in München. "Wir wünschen uns, dass wir die Spiele mit diesem Kader angehen können, auch dass die Leihspieler dabei sein können."

Die Ausleihe der Offenspieler Coutinho (FC Barcelona) und Ivan Perisic (Inter Mailand) sowie Außenverteidiger Alvaro Odriozola (Real Madrid) endet eigentlich am 30. Juni. Hier müssten die Bayern mit den betroffenen Vereinen und den Spielern entsprechende Lösungen finden.

Das Final-Acht-Turnier in Lissabon findet vom 12. bis 23. August statt. Die Bayern müssen vorher aber noch die Qualifikation für das Viertelfinale fix machen. Das Rückspiel gegen den FC Chelsea findet am 7. oder 8. August statt. Das Achtelfinal-Hinspiel in London hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit 3:0 gewonnen.

Flick hofft für die Königsklassenspiele neben Coutinho, der nach einer Fußverletzung am Comeback arbeitet, auch auf die Rückkehr der lange verletzten Nationalspieler Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Corentin Tolisso (Operation am Sprunggelenk). Coutinho und Süle haben bereits wieder erste Schritte im Teamtraining gemacht. "Das hat recht vielversprechend ausgesehen", sagte Flick. Auch bei Weltmeister Tolisso sehe es gut aus. "Sollten wir für die Champions League die volle Kapelle haben, wäre das natürlich super", erklärte Flick.