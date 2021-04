Brandursache noch unklar

Polizei ermittelt nach Brand mit vier Toten in Bremen

23.04.2021, 07:27 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Bremen-Weserdeich sind noch viele Fragen offen. Der Auslöser für das Feuer wurde noch nicht gefunden – und auch die vier Toten konnten noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses mit vier Toten am Weserdeich in Bremen am Donnerstag ist die Brandursache nach wie vor unklar. "Der Brandort ist noch heiß, die Polizei kann frühestens im Laufe des Tages in das Haus", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.



Eine zweifelsfreie Identifizierung der Opfer als die Bewohner des Hauses, ein Mann (47), eine Frau (40) und ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, war am Donnerstag zunächst nicht möglich. Auch am Freitag machte der Polizeisprecher dazu zunächst keine weiteren Angaben.

Die Feuerwehr war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu dem brennenden Haus im Stadtteil Mahndorf gerufen worden. Im Haus fanden die Rettungskräfte drei Tote, zwei Erwachsene und ein Kind. Ein zweites Kind wurde unter Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus gefahren. Es starb dort aber an seinen schweren Verletzungen.