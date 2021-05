Vor Bremer Parkhaus

24-Jähriger sticht Frau nieder

17.05.2021, 13:42 Uhr | dpa, t-online, mtt

Ein Feuerwehrmann spritzt Blut von der Straße: In Bremen ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)

Vor einem Parkhaus in Bremen hat ein 24-jähriger Mann eine 46-jährige Frau niedergestochen.



In Bremen ist es in der Innenstadt zu einem blutigen Angriff gekommen: Laut Polizei stach ein 24-jähriger Mann eine Frau vor einem Parkhaus nieder.

Die Attacke erfolgte um 7.10 Uhr am Montagmorgen. Das Motiv ist noch unklar. Die 46-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, werde momentan noch operiert, sagte ein Polizeisprecher t-online am Mittag.



Der mutmaßliche Täter konnte laut Polizei "mit Hilfe von couragierten Zeugen" festgenommen werden.

Ein Polizist vor dem Parkhaus: Beamte sperrten den Bereich weiträumig ab (Quelle: Sina Schuldt/dpa)

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, Spuren gesichert. Auf der Straße vor dem Gebäude gab es große Blutflecken.