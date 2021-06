Bremen

Werder Bremen reist mit 28 Spielern ins Trainingslager

29.06.2021, 15:47 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Werder Bremen will mit 24 Feldspielern und vier Torhütern in das Trainingslager vom 1. bis 8. Juli ins österreichische Zillertal reisen. Die genaue Zusammensetzung des Kaders soll nach dem Test am Mittwoch gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg erfolgen. Das kündigte Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz bei einer Medienrunde am Dienstag in Bremen an.

Im Trainingslager soll nach Möglichkeit auch Kyu Hyun Park dabei sein. Der 20 Jahre alte Südkoreaner war bis zum Ende der vergangenen Saison von Ulsan Hyundai ausgeliehen und hatte für die zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt. Laut Clemens Fritz soll der linke Verteidiger fest verpflichtet werden und zum Zweitliga-Stamm gehören. Gleiches gilt für die jeweils 19 Jahre alten Nachwuchsstürmer Nick Woltemade und Eren Dinkci. "Sie haben sich sehr gut präsentiert", sagte Fritz. "Wir wollen sie weiterentwickeln."

In Sachen Abgänge hielt sich der Sportliche Leiter bedeckt: "Wir können und wollen nicht über Namen reden", sagte Fritz, der aber auch betonte: "Wir haben wirtschaftliche Zwänge." Noch sei der Transfermarkt, auch bedingt durch die Europameisterschaft, nicht richtig in Schwung gekommen. Der Bundesliga-Absteiger aus Bremen startet Ende Juli mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 in die neue Saison.