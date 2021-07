Massive Eiche kracht in den Verkehr

Ameisen fällen Baum an Bundesstraße

06.07.2021, 23:01 Uhr | t-online

Schreck in Verden an der Aller: Am Dienstagmittag ist eine große Eiche plötzlich auf die vielbefahrene Bundesstraße 215 gekracht. Emsige Ameisen haben sie zu Fall gebracht.

Ameisen gehören – gemessen an ihrer Körpergröße – zu den stärksten Lebewesen überhaupt. Eine allein kann bis zum Vierzigfachen ihres eigenen Gewichts tragen. Was ein ganzer Staat gemeinsam anzurichten in der Lage ist, wurde Dienstagmittag in Verden (Aller) offenbar: Bei relativ windigem Wetter knickte um kurz nach 13 Uhr auf einmal ein massiver Eichenstamm ein und stürzte auf die B215 – mitten in den Verkehr.

Ein Polizeisprecher zu t-online: "Der Baum streifte noch einen vorbeifahrenden 40-Tonner und landete dann auf der Straße. Das war knapp, da kann man schon von Glück sprechen: Das hätte auch übler ausgehen können."

Waldameisen am Stamm: Sie müssen sich nun ein neues Zuhause suchen. (Quelle: Christian Butt)



Mitarbeiter der Stadt zersägten das Hindernis und beseitigten es schließlich. Im ausgehöhlten Stamm fanden sie Tausende Waldameisen, die sich dort häuslich niedergelassen und ihr Nest sorgfältig mit Tannennadeln und Reisig ausgestattet hatten. Gut zwei Meter zog sich der Bau in den Stamm hinein.



Pech für die fleißigen Ameisen: Ihr Nest in der Eiche ist nun zerstört. Nach dem Baumsturz wuselten sie den Stamm hinauf und herunter und versuchten, die Larven in Sicherheit zu bringen.