Nach heftiger Attacke

Videoüberwachung überführt Schläger

10.08.2021, 16:18 Uhr | t-online

Streit eskaliert: Obwohl ein Angreifer in Bremen nach einem gewaltsamen Angriff geflüchtet war, konnten ihn Beamte der Polizei wenig später schnappen – Überwachungskameras hatten die Tat aufgezeichnet.

In Bremen haben Beamte der Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Mann festgenommen. Mit Hilfe einer Videoaufzeichnung konnte ein Angreifer nach einer Attacke auf einen 35-Jährigen überführt werden.

Gegen 2 Uhr waren zwei Männer in der Bahnhofsvorhalle in einen Streit geraten, heißt es in einem Bericht der Polizei. Dabei sei einer der beiden Männer aufgestanden und habe dem anderen zunächst mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Danach habe er mit einem metallischen Pfeifenstopfer in der Hand auf sein Opfer eingeschlagen.

Zeugen sahen, wie der Angegriffene versuchte, sein Gesicht mit den Händen zu schützen und dabei Schnittverletzungen erlitt. Außerdem musste er in einem Krankenhaus wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung behandelt werden. Nach dem Angriff sei der 22-Jährige geflüchtet.



Mit den Zeugenaussagen und dem Videomaterial des Bahnhofes konnte sowohl die gesamte Tat von der Polizei beobachtet, als auch der Täter ermittelt und festgenommen werden.