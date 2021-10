Weit über Durchschnitt

In Bremen scheiterten die meisten Firmen an Pandemie

01.10.2021, 14:29 Uhr | dpa

Hinweisschild zur Maskenpflicht in der Bremer Innenstadt (Symbolbild): Firmen in der Hansestadt waren während der Corona-Pandemie deutschlandweit am meisten von Insolvenzen betroffen. (Quelle: Chris Emil Janßen/imago images)