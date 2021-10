Keine saubere Sache

So schneidet Bremen im Klo-Ranking ab

05.10.2021, 13:43 Uhr | t-online

Deutschlandweit wurden in den zehn beliebtesten Städten für einen Kurztrip auch die dortigen Toiletten-Verhältnisse geprüft. Bremen hat in dem Ranking keinen guten Platz erreicht.

Wer in der Hansestadt mal muss, sollte sich genau überlegen, wo er oder sie sich erleichtern geht. Denn in einem deutschlandweiten Ranking unter den zehn beliebtesten Städten für einen Kurztrip hat es Bremen nur auf den vorletzten Platz geschafft. Nur in Leipzig seien die öffentlichen Toiletten noch schlechter, berichtet das Portal "kurz-mal-weg.de".

Die Top Ten für die beliebtesten Urlaubsstädte in Deutschland wurden über das Google-Suchvolumen gefunden. Dazu zählen demnach Hamburg, Berlin, Dresden, München und Leipzig, sowie Köln, Bremen, Potsdam, Lübeck und Heidelberg.



Bremen: Qualität, Quantität und Barrierefreiheit lassen zu wünschen übrig

Die Toiletten-Beurteilung wurde nach Google-Bewertungen für das Kriterium "Qualität" und die öffentlichen WC-Daten der Städte für die Kriterien "Quantität" und "Barrierefreiheit" ausgewählt. In die Rechnung zählten zudem sämtliche Google-Bewertungen sowie die Anzahl der Toiletten und der barrierefreien Toiletten pro Quadratkilometer.



Dabei konnten maximal jeweils zehn Punkte erreicht werden. München hat mit ganzen 25 Punkten Platz Eins erreicht, gefolgt von Dresden und Heidelberg mit jeweils 24 Punkten. Blasenschwache sechs Punkte gab es an Bremen zu vergeben.

Was stille Örtchen an deutschen Hauptbahnhöfen angeht, steht die Hansestadt wenigstens nicht allein schlecht da: Dem Ranking zufolge sei hier bei allen Städten noch "Luft nach oben".