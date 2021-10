Bombe in der Neustadt

Autoverkehr in Bremen bricht zusammen – Sprengung verzögert

20.10.2021, 15:25 Uhr | t-online

Eine Weltkriegsbombe (Symbolbild): In Bremen muss eine solche gesprengt werden. (Quelle: Fotostand/imago images)

In der Bremer Neustadt ist eine 250-Kilo-Bombe gefunden worden. Die Sprengung erfolgt später als geplant, der Autoverkehr ist derweil zusammengebrochen.

Eine in der Neustadt gefundene britische Weltkriegsbombe muss heute gesprengt werden, da sie aufgrund ihres Zustandes nicht entschärft werden kann. Die Bombe liegt im Bereich der Straße Beim Neustadts Güterbahnhof. Die Sprengung verzögert sich jedoch.



Derweil ist durch die Absperrungen der Autoverkehr in der Bremer Innenstadt zum erliegen gekommen, wie "buten un binnen" berichtet. Alle Hauptstraßen beidseitig der Weser im Bereich der Stephanibrücke seien mit Lastern und Personenautos verstopft.



Bremen: Bereich weiträumig umfahren

Die Polizei hatte Staus vorhergesagt, weil sowohl die B75 über die Weser als auch die Stadtautobahn 281 in der Neustadt wegen der Sprengung gesperrt sind. Betroffen ist auch die Bahnlinie zwischen Bremen und Oldenburg.

Der Fundort der Bombe in der Neustadt: Die Sprengung ist zeitnah geplant. (Quelle: Polizei Bremen)

Der betroffene Bereich musste in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert und abgesperrt werden. Der Bereich solle weiterhin weiträumig umfahren werden. Es wird darum gebeten, im Umkreis von 1.000 Metern sich in Gebäuden nicht in der Nähe von Fenstern aufzuhalten und diese zu kippen.