Bremen

Mann soll Mädchen in Bremer Straßenbahn bedrängt haben

06.12.2021, 17:32 Uhr | dpa

Ein 50 Jahre alter Mann soll ein Mädchen in einer Bremer Straßenbahn bedrängt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, setzte er sich in der Bahn neben das Kind, umarmte und streichelte es. Ein 37-Jähriger Fahrgast gebot dem Mann Einhalt und hielt ihn fest, bis Einsatzkräfte der Polizei eintrafen. Das zehn bis zwölf Jahre alte Mädchen rannte aber weg, bevor die Polizei kam. Das Kind werde als Zeuge bei den Ermittlungen benötigt, teilte die Polizei zu dem Vorfall vom vergangenen Freitag mit. Die Eltern wurden gebeten, sich zu melden.