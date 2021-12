Bremen

Förderprogramm: Corona-Folgen für Kinder abfedern

15.12.2021, 13:22 Uhr | dpa

Um die Folgen der Pandemie für Kinder abzufedern, hat das Land Bremen ein Förderprogramm beschlossen. Mit rund drei Millionen Euro sollen Vereine, Initiativen und Institutionen in den Stadtteilen unterstützt werden, um Angebote für Kinder und Jugendliche auszubauen, wie das Finanz-, das Gesundheits- und das Sozialressort am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Das Geld kommt aus dem Bremen-Fonds zur Überwindung der Corona-Folgen. "Benötigt werden Angebote, um die soziale Isolation zu durchbrechen, Bewegung im Alltag und im organisierten Sport zu aktivieren sowie die seelische Gesundheit zu stärken", sagte die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, Anja Stahmann (Grüne) laut Mitteilung.

Geplant ist ein gemeinsames Konzept mit der Senatorin für Kinder und Bildung sowie der Senatorin für Gesundheit, das in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt werden soll. Demnach sollen etwa Kinder im Kindergartenalter, die in der Pandemie stärker isoliert waren, im Bereich der Sprache sowie der Fein- und Grobmotorik gefördert werden. Um bei psychischen Belastungen zu helfen, sollen kinder- und jugendpsychiatrische Expertinnen und Experten in die Quartiere kommen und Fachkräfte aus Schulen, Kitas oder der Jugendhilfe beraten und unterstützen.

Hintergrund des Förderprogramms sind zwei Kinder-Corona-Gipfel, mit denen sich die Politik einen Überblick über die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche verschaffen wollte. Stahmann zufolge haben die Veranstaltungen gezeigt, dass die Pandemie die sozialen Problemlagen von werdenden Eltern, von Familien und Kindern verschärft.