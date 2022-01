Bremen

Werders Baumann: Entscheidung über eigene Zukunft hat Zeit

17.01.2022, 06:16 Uhr | dpa

Bremens Sportdirektor Frank Baumann steht mit einem Regenschirm am Spielfeldrand. Foto: Axel Heimken/dpa (Quelle: dpa)

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann will sich mit einer Entscheidung über seine Zukunft beim Fußball-Zweitligisten Zeit lassen. "Wir haben uns nie festgelegt und werden das auch weiterhin nicht tun. Ich will Ende Januar nicht als die Deadline setzen", sagte Baumann dem "Kicker" (Montag). Der Vertrag des 46-Jährigen läuft im Sommer aus. "Wie immer gehören zwei Seiten dazu. Die Frage ist, ob der Verein das möchte, ob ich mich weiterhin in dieser Position sehe und ob wir uns auf eine inhaltliche und strategische Ausrichtung verständigen", sagte Baumann. Der ehemalige Werder-Profi ist seit 2016 Geschäftsführer Sport des Clubs.