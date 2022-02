Bremen

Parzellengebiet in Bremen wegen Hochwasser-Gefahr evakuiert

18.02.2022, 22:07 Uhr | dpa

Wegen des erwarteten Hochwassers der Weser ist in Bremen ein Parzellengebiet evakuiert worden. "Wir räumen die Überflutungsgebiete in der Pauliner Marsch", bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. "Das ist Jahre her, dass wir zu so einer Maßnahme greifen mussten."

Über Lautsprecher würden etwaige Bewohner der Parzellen informiert. In einer nahe gelegenen Schule konnten sie Zuflucht finden. Die Polizei bat darum, die betroffenen Gebiete zu meiden.