Volksfest zur Ferienzeit

Osterwiese in Bremen – ganz ohne Auflagen

08.04.2022, 18:33 Uhr | dpa

Nach zwei Corona-Jahren soll die Bremer Osterwiese in diesem Jahr wieder Tausende Besucher anlocken. Maskenpflicht oder andere Beschränkungen soll es dabei nicht geben.

Kopfüber in der Achterbahn, drehend auf dem Karussell oder schlemmend auf dem Markt – die Osterwiese in Bremen hat am Freitag begonnen und erwartet Tausende Gäste. Der traditionelle Jahrmarkt ist nach Angaben der Organisatoren das erste große Volksfest bundesweit ohne Corona-Auflagen. Insgesamt 176 Attraktionen laden auf das Veranstaltungsgelände Bürgerweide ein.

"Die Osterwiese nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder ohne Einschränkungen!", sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linkspartei) vor der Eröffnung. Die Bremer Osterwiese kann bis zum 24. April besucht werden. Am kommenden Montag laden die Schausteller geflüchtete ukrainische Kinder mit ihren Eltern ein. Die Osterwiese findet in direkter Nachbarschaft zu einer großen Notunterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer in den Bremer Messehallen statt.