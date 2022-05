Die Polizei hat bei Bremen einen Geisterfahrer in Gewahrsam genommen: Erst war er falsch auf die Autobahn gefahren, dann nietete er eine Notrufsäule um – und schließlich kletterte er auch noch auf die Mittelschutzplanke.

Ein Geisterfahrer hat am Montagabend die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen auf der A1 beschäftigt. Erste Meldungen kamen gegen 18.40 Uhr rein: Zeugen hatten einen silberfarbenen Kastenwagen gesichtet, der auf der Autobahn Richtung Bremen in entgegengesetzter Richtung auf dem Standstreifen unterwegs war.

Wie die Polizeidirektion Rotenburg am Dienstag mitteilte, stellte sich hinterher heraus, dass der 39-jährige Fahrer an der Anschlussstelle Stuckenborstel falsch auf die Autobahn aufgefahren war. Von dort fuhr er rund vier Kilometer in die verkehrte Richtung.