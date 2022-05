Ex-Coach Anfang rechnet mit Werders Aufstieg

Ex-Trainer Markus Anfang geht fest von einem Aufstieg von Werder Bremen in die Fußball-Bundesliga aus. "Die Mannschaft hat viel Qualität, ist stabil. Und das größte Plus ist: Werder hat es jetzt wieder selbst in der Hand. Das lassen sich die Jungs nicht mehr nehmen", sagte Anfang der "Sport Bild" (Mittwoch).