Strabag Umwelttechnik errichtet Technologiezentrum

Die Umwelttechniksparte des Baukonzerns Strabag wird in Bremen ein 13,7 Hektar gro├čes fr├╝heres Tanklagergel├Ąnde sanieren und dort ein Technologiezentrum f├╝r nachhaltige Bauschuttaufbereitung errichten. Dazu will Strabag rund 23 Millionen Euro investieren, wie die Bremer Umwelt- und Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer (Gr├╝ne) am Mittwoch mitteilte. Das Grundst├╝ck am westlichen Ende des ├ľlhafens sei von der WFB Wirtschaftsf├Ârderung Bremen an die Strabag Umwelttechnik GmbH verkauft worden.