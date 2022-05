Alles über "Platt in unserer Zeit" als Online-Videos

In Deutschland verstehen nach Umfragen etwa 17 Millionen Menschen Plattdeutsch, aber viel weniger sprechen die traditionelle Sprache des Nordens. Wie kann man aus passiven H├Ârern aktive Sprecher machen? Das ist ein Thema der Vortragsreihe "Platt in unserer Zeit", die beim L├Ąnderzentrum f├╝r Niederdeutsch in Bremen online abrufbar ist. Die Video-Ringvorlesung verschiedener Unis entstand in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Niederdeutschdidaktik an der Universit├Ąt Greifswald.