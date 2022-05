Bremer Senioren-Paar wehrt sich erfolgreich gegen Räuber

Ein 61-jĂ€hriger Bremer und seine 67-jĂ€hrige Begleiterin haben sich am Samstagabend erfolgreich gegen einen Überfall gewehrt. Drei noch unbekannte MĂ€nner hatten das Paar in einem Parkhaus in der Bremer Altstadt bedrĂ€ngt und ausrauben wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.